Podelitev Kugyjeve nagrade Petru Kaiserju

Podelitev letošnje Kugyjeve nagrade bivšemu deželnemu glavarju Koroške Petru Kaiserju bo v torek, 21. aprila, ob 19. uri v avli Slovenske gimnazije v Celovcu.

Kaiser je 19. prejemnik nagrade, ki jo podeluje Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Peter Kaiser prejme priznanje za svoja izjemna prizadevanja pri nadaljnjem razvoju slovenske narodne skupnosti, za svoje neprekinjeno spodbujanje žive slovenske besede ter za svoj neutrudni angažma za mirno sožitje na Koroškem.