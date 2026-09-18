Pisateljsko srečanje: »Besede na poti: od ideje do objave«

Besede na poti: od ideje do objave

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji in Slovensko prosvetno društvo »Valentin Polanšek« vabita na tradicionalno srečanje ljubiteljev slovenske besede, ki bo v soboto, 3. oktobra 2026, ob 10. uri v Gostišču Kovač na Obirskem.

Letošnje srečanje nosi naslov Besede na poti: od ideje do objave in bo namenjeno vprašanjem, kako nastane literarni natečaj, kako besedilo pride do urednika ter kako lahko rokopis postane knjiga.

Svoje izkušnje bodo predstavili Jasna Černjak, slovenistka in vodja projekta Pisana promlad, Mateja Rihter, novinarka in slovenistka ter glavna urednica tednika Nedelja v karenci, in Hanzi Filipič, urednik in vodja Mohorjeve založbe.

Po predstavitvah bo sledil pogovor s predavatelji in priložnost za vprašanja, nato odmor za kosilo in izmenjavo izkušenj. Popoldanski del bo obogatil glasbeni nastop Otroškega zbora Obirčki.

Sobota, 3. 10. 2026, ob 10.00

Kraj: Gostilna Kovač, Obirsko

Prireditelja: Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji in SPD »Valentin Polanšek«