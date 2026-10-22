Pet ključev do uspešne komunikacije v odnosih

Za samske, pare in družine

KRAJ: Dom v Tinjah

KDAJ: od petka, 6. novembra 2026, ob 15.00 do sobote, 7. novembra 2026, ob 17.00

VODJA: ing. mag. Hendrik Dekkers, diplomirani trener na področju izobraževanja odraslih

Kako jasneje izraziti svoje potrebe, zmanjšati nesporazume in ustvariti več bližine?

Na interaktivnem vikend seminarju bomo s praktičnimi vajami spoznavali lastne komunikacijske vzorce, osebnostne razlike in temeljna načela sporazumevanja. Učili se bomo postavljati dobra vprašanja ter konflikte spreminjati v priložnosti za skupne rešitve.

Vabljeni vsi, ki želite v partnerstvu, družini in vsakdanjem življenju graditi več zaupanja, spoštovanja in povezanosti.