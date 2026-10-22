petek
Pet ključev do uspešne komunikacije v odnosih
15:00
Tinje/Tainach
Dom v Tinjah
Pet ključev do uspešne komunikacije v odnosih
Za samske, pare in družine
KRAJ: Dom v Tinjah
KDAJ: od petka, 6. novembra 2026, ob 15.00 do sobote, 7. novembra 2026, ob 17.00
VODJA: ing. mag. Hendrik Dekkers, diplomirani trener na področju izobraževanja odraslih
Kako jasneje izraziti svoje potrebe, zmanjšati nesporazume in ustvariti več bližine?
Na interaktivnem vikend seminarju bomo s praktičnimi vajami spoznavali lastne komunikacijske vzorce, osebnostne razlike in temeljna načela sporazumevanja. Učili se bomo postavljati dobra vprašanja ter konflikte spreminjati v priložnosti za skupne rešitve.
Vabljeni vsi, ki želite v partnerstvu, družini in vsakdanjem življenju graditi več zaupanja, spoštovanja in povezanosti.
Kako pridem tja?