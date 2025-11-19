sreda
Permiera: Autonome Drohne 2
20:00
Celovec/Klagenfurt
Kulturni forum VENTIL
Znanstvenofantastična gledališka predstava
prosto po Philipu K. Dicku: Second Variety (1953),
Stanisławu Lemu: Die Verhandlung (Rozprawa, 1968)
in drugih delih
Vsebina
Zemlja je opustošena po Tretji svetovni vojni.
Uporaba avtonomnih orožnih sistemov je pripeljala do tega, da vojaki svojih bunkerjev skoraj ne morejo več zapuščati. Droni z umetno inteligenco se sami razmnožujejo in nenehno razvijajo. Ob vse bolj očitni izgubi nadzora nad orožjem naj bi prišlo do mirovnih pogajanj.
Le – komu sploh še lahko zaupaš?
Droni so se namreč naučili izdelovati modele, ki so na videz enaki ljudem!
Ne, to ni predelava Terminatorja.
To je zgodba o tem, da v vojni izgubijo vsi. Današnje vojne prinašajo tehnologije, ki bodo spremenile življenja nas vseh. Žalostno je, ko se človeška ustvarjalnost uporabi za uničevanje.
(Yulia Izmaylova)
Predstave / Aufführungen:
26. 11. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
28. 11. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
02. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
03. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
04. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
09. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
10. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
11. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
12. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
16. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
17. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt
Vstopnice / Tickets
23 EUR (premiera 25 EUR)
zmanjšano 20 EUR | U18 15 EUR
na tel.: +43 / 664 / 536 84 00
in na spletu prek www.kaernten.live
Koncept: Yulia Izmaylova
Razvoj besedila: Sara Zambrano, Florian Zambrano, Felix Strasser, Yulia Izmaylova
Scenografija: Kamran Gharabaghi
Kostumografija: Sarah Mattitsch
Oblikovanje luči: Florian Zambrano
Animacija: Marie Lagomarsino
V videu: Jeff Strasser, Boris Randzio
Zvok: Aki Streeter
Produkcija: VADA in teatro zumbayllu
Koprodukcija: Vada in teatro zumbayllu
