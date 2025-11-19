Permiera: Autonome Drohne 2

Znanstvenofantastična gledališka predstava

prosto po Philipu K. Dicku: Second Variety (1953),

Stanisławu Lemu: Die Verhandlung (Rozprawa, 1968)

in drugih delih

Vsebina

Zemlja je opustošena po Tretji svetovni vojni.

Uporaba avtonomnih orožnih sistemov je pripeljala do tega, da vojaki svojih bunkerjev skoraj ne morejo več zapuščati. Droni z umetno inteligenco se sami razmnožujejo in nenehno razvijajo. Ob vse bolj očitni izgubi nadzora nad orožjem naj bi prišlo do mirovnih pogajanj.

Le – komu sploh še lahko zaupaš?

Droni so se namreč naučili izdelovati modele, ki so na videz enaki ljudem!

Ne, to ni predelava Terminatorja.

To je zgodba o tem, da v vojni izgubijo vsi. Današnje vojne prinašajo tehnologije, ki bodo spremenile življenja nas vseh. Žalostno je, ko se človeška ustvarjalnost uporabi za uničevanje.

(Yulia Izmaylova)

Predstave / Aufführungen:

26. 11. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

28. 11. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

02. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

03. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

04. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

09. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

10. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

11. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

12. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

16. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

17. 12. 2025 | 20.00 | VENTIL, Celovec/Klagenfurt

Vstopnice / Tickets

23 EUR (premiera 25 EUR)

zmanjšano 20 EUR | U18 15 EUR

na tel.: +43 / 664 / 536 84 00

in na spletu prek www.kaernten.live

Koncept: Yulia Izmaylova

Razvoj besedila: Sara Zambrano, Florian Zambrano, Felix Strasser, Yulia Izmaylova

Scenografija: Kamran Gharabaghi

Kostumografija: Sarah Mattitsch

Oblikovanje luči: Florian Zambrano

Animacija: Marie Lagomarsino

V videu: Jeff Strasser, Boris Randzio

Zvok: Aki Streeter

Produkcija: VADA in teatro zumbayllu

Koprodukcija: Vada in teatro zumbayllu