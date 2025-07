Performative predstava: HOV?! Performance MAAAAHD & UNMAAAHD

Performativna predstava

HOV?! Performance MAAAAHD & UNMAAAHD, 10.00-14.00

KRAJ: Reka 1, na travniku na Vohu

Za hrano in pijačo je poskrbljeno!

MAAAHD & UNMAAAHD je performativna, interaktivna, multimedijska in interdisciplinarna produkcija,ki obravnava različne delovne procese in metode košnje v kmetijstvu ter sosednje habitate, njihove učinke in spremembe. Združuje kmetijske prakse s sodobno umetnostjo in znanstvenimi/filozofskimi diskurzi o delu, tehnologiji ter njihovih učinkih na svet dela in kulturno krajino.

Kunst / umetnost:

ANNE GLASSNER

MARKUS GUSCHELBAUER

HANNES GRÖBLACHER

Wissenschaft und Expertise / Znanost in znanje:

CHRISTINE GUSCHELBAUER

MATTHIAS KOGLER

ALICE PECHRIGGL

Unterstützung / pomoč

DORFGEMEINSCHAFT MÜHLBACH / REKA

Produkcija: HOV?! – Društvo za promocijo umetniških projektov na lokaciji



Kuratorstvo in koncepcija:

Markus Guschelbauer, Hannes Gröblacher & Alina Zeichen