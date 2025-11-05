Performans »MMM: WAS___«

Prireditve
četrtek
17:30
Dunaj/Wien
Ve.Sch Kunstverein
17.30 in 19.30
Info: trio Mathias Lenz, Maja Osojnik, Matija Schellander; posebna gostja Špela Mastnak
Ponovitve: 7. 11., 9. 11. in 13. 11., zmeraj ob 17.30 in 19.30
Fromillerstraße 29
A-9020 Klagenfurt/Celovec
Ilustracije
Mirko Malle & David Kassl
