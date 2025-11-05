Novice logo
četrtek

6. 11. 2025

Performans »MMM: WAS___«

17:30

Dunaj/Wien

Ve.Sch Kunstverein

Performans »MMM: WAS___«

17.30 in 19.30

Info: trio Mathias Lenz, Maja Osojnik, Matija Schellander; posebna gostja Špela Mastnak

Ponovitve: 7. 11., 9. 11. in 13. 11., zmeraj ob 17.30 in 19.30

