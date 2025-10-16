Novice logo
četrtek

6. 11. 2025

Performans: ICH.MARIA.ICH.KIKI.ICH

19:00

Celovec/Klagenfurt

MMKK

Performans

ICH.MARIA.ICH.KIKI.ICH, 19.00 KRAJ: MMKK

V spremljevalnem programu razstave SUBJEKT. FRAU. OBJEKT režiserka Ute Liepold pripravlja scensko predstavo, pravo »tour de force« skozi ustvarjanje umetnic.
Magda Kropiunig in Tibor Taylor stopita v vloge različnih umetnic ter občinstvo popeljeta na potovanje po svetu ženskega umetniškega ustvarjanja – z besedili, citati in pesmimi.

Režija: Ute Liepold

Igrajo: Magda Kropiunig, Tibor Taylor

Ponovitve: 30. 11. ob 11.00 in 14. 12. ob 11.00

Kako pridem tja?

