nedelja
11:00
Celovec/Klagenfurt
MMKK
Performans
ICH.MARIA.ICH.KIKI.ICH, 19.00 KRAJ: MMKK
V spremljevalnem programu razstave SUBJEKT. FRAU. OBJEKTrežiserka Ute Liepold pripravlja scensko predstavo, pravo »tour de force« skozi ustvarjanje umetnic.
Magda Kropiunig in Tibor Taylor stopita v vloge različnih umetnic ter občinstvo popeljeta na potovanje po svetu ženskega umetniškega ustvarjanja – z besedili, citati in pesmimi.
Režija: Ute Liepold
Igrajo: Magda Kropiunig, Tibor Taylor
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?