Performans

ICH.MARIA.ICH.KIKI.ICH, 19.00 KRAJ: MMKK

V spremljevalnem programu razstave SUBJEKT. FRAU. OBJEKTrežiserka Ute Liepold pripravlja scensko predstavo, pravo »tour de force« skozi ustvarjanje umetnic.

Magda Kropiunig in Tibor Taylor stopita v vloge različnih umetnic ter občinstvo popeljeta na potovanje po svetu ženskega umetniškega ustvarjanja – z besedili, citati in pesmimi.

Režija: Ute Liepold

Igrajo: Magda Kropiunig, Tibor Taylor

Ponovitev: 14. 12. ob 11.00