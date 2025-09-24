Performans: Good for you

petek
19:00
Celovec/Klagenfurt
iKult – interkulturni prireditveni center

Good for You je solo plesna predstava Valentina Alferyja, ki raziskuje in dekonstruira stereotipizirana dejanja in vedenjske vzorce na podlagi cross-style principles (stilno prepletajočih se gibalnih principov) s področja uličnih in klubskih plesnih slogov. Z elementi, kot so ponavljanje, na iluziji temelječe plesne tehnike ter usmerjanje pozornosti občinstva, predstava odpira prostor za razmislek o tem, kako močno nas oblikujejo navade – in ali jih lahko zavestno spremenimo.
Umetniško vodstvo, koreografija, ples: Valentin Alfery
Dramaturgija: Lou Cope
Kostum: Caterina Politi
Glasba: Manuel Riegler
Plesni coach: Jana Dünner
