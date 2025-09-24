Performans: Good for you

Opis / O dogodku

Good for You je solo plesna predstava Valentina Alferyja, ki raziskuje in dekonstrui­ra stereotipizirana dejanja in vedenjske vzorce na podlagi cross-style principles (stilno prepletajočih se gibalnih principov) s področja uličnih in klubs­kih plesnih slogov. Z elementi, kot so ponavljanje, na iluziji temelječe plesne tehnike ter usmerjanje pozornosti občinstva, predstava odpira prostor za razmislek o tem, kako močno nas oblikujejo navade – in ali jih lahko zavestno spremenimo.

Umetniško vodstvo, koreografija, ples: Valentin Alfery

Dramaturgija: Lou Cope

Kostum: Caterina Politi

Glasba: Manuel Riegler

Plesni coach: Jana Dünner