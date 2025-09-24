Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

petek

26. 9. 2025

Performans: Good for you

19:00

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Performans: Good for you
Performans: Good for you

Opis / O dogodku

Good for You je solo plesna predstava Valentina Alferyja, ki raziskuje in dekonstrui­ra stereotipizirana dejanja in vedenjske vzorce na podlagi cross-style principles (stilno prepletajočih se gibalnih principov) s področja uličnih in klubs­kih plesnih slogov. Z elementi, kot so ponavljanje, na iluziji temelječe plesne tehnike ter usmerjanje pozornosti občinstva, predstava odpira prostor za razmislek o tem, kako močno nas oblikujejo navade – in ali jih lahko zavestno spremenimo.

Umetniško vodstvo, koreografija, ples: Valentin Alfery
Dramaturgija: Lou Cope
Kostum: Caterina Politi
Glasba: Manuel Riegler
Plesni coach: Jana Dünner

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt