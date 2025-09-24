Novice logo
sobota

27. 9. 2025

Performans: Folklorno - What was left

18:30

Celovec/Klagenfurt

Villa For Forest

Performans: Folklorno - What was left

Kaj ostane od plesa, ko njegovi glasovi utihnejo?

„FOLKLORNO – what was left“ je sodobna plesna predstava o tem, kaj ostane, ko gibi izginejo – in ko se telesa spominjajo.

Štirje plesalci in plesalke se gibljejo skozi lastne svetove, delajo, plešejo, se izgubljajo in ponovno najdejo. Tisto, kar je bilo kolektivno, se doživlja posamezno – in tisto, kar se začne osebno, se vrača v skupno. Telesa nosijo sledi trdega dela, dihajo koroško pokrajino, čutijo težo zgodovine.

Spomin na folkloro je le odmev – bežen, prepleten, dvoumen. Vpet v surovo lepoto in protislovja domačega okolja nastaja jezik telesa, ki zastavlja vprašanja, ne da bi dal odgovore – in pleše tam, kjer besede umanjkajo. Ples, ki združuje skupno in skrito – med preteklostjo in tistim, kar ostane.

Ideja: Mirjam Sadjak
Ples: Vincenzo Gatta, Kata Kwiatkowska, Mirjam Sadjak, Lia Ujčič
Sodelovanje pri vajah & originalna zasedba: Julie Peters
Glasba: Yegor Zabelov
Glasba v živo: Jan Matej Kordesch
Krila / kostumirani elementi: Monika Šumah
Outside Eye: Dušana Baltić, Maria Colusi, Tim Winter

Podprli: Land Kärnten Kultur, Land Kärnten Volksgruppenbüro – biro za narodno skupnost, KPD Šmihel, Theaterhaus Berlin

