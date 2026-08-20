Performans brunch

Srčna vrtiljka

KDAJ: nedelja, 30. avgust, ob 10.00

KRAJ: Vinklnova domačija

PROGRAM

V sproščenem vzdušju si lahko občinstvo privošči 3–4 umetniške točke ter številne kulinarične dobrote. Gledalke in gledalci ta format doživljajo v gibanju: vodeni so od enega prizorišča do drugega, od enega prispevka do naslednjega, čez travnike in poti, v iskanju novih perspektiv in vtisov.

Format se zavestno odmika od pričakovanj, ki jih pri občinstvu običajno vzbuja gledališka situacija. Ustvarja intimen okvir, v katerem se skupina obiskovalk in obiskovalcev skupaj premika. Odnos do občinstva je dostopen, odprt in vabljiv, spodbuja zaupanje, se poigrava z občutkom domačnosti ter skuša mehčati običajne meje gledališča.

Tokrat program soustvarjajo: Tonč Feinig, Zdravko Haderlap, Ramona Kasheer, Anne Bennent, Filip Löbl in Esther Strauss.

Info in prijave: 0699/107 176 34 ali [email protected]