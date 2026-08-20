nedelja
Performans brunch: Srčna vrtiljka
10:00
Lepena/Leppen
Vinklnova domačija
Performans brunch
Srčna vrtiljka
KDAJ: nedelja, 30. avgust, ob 10.00
KRAJ: Vinklnova domačija
PROGRAM
V sproščenem vzdušju si lahko občinstvo privošči 3–4 umetniške točke ter številne kulinarične dobrote. Gledalke in gledalci ta format doživljajo v gibanju: vodeni so od enega prizorišča do drugega, od enega prispevka do naslednjega, čez travnike in poti, v iskanju novih perspektiv in vtisov.
Format se zavestno odmika od pričakovanj, ki jih pri občinstvu običajno vzbuja gledališka situacija. Ustvarja intimen okvir, v katerem se skupina obiskovalk in obiskovalcev skupaj premika. Odnos do občinstva je dostopen, odprt in vabljiv, spodbuja zaupanje, se poigrava z občutkom domačnosti ter skuša mehčati običajne meje gledališča.
Tokrat program soustvarjajo: Tonč Feinig, Zdravko Haderlap, Ramona Kasheer, Anne Bennent, Filip Löbl in Esther Strauss.
Info in prijave: 0699/107 176 34 ali [email protected]
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