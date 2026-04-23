petek
Otvoritveni koncert: Sonusiade »SOLO–DUO–TRIO«
19:00
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Občinski urad Šmihel nad Pliberkom
TRIO, ki bo združil glasbene svetove v uspelo celoto – tri glasbenice, tri perspektive in skupni zvočni prostor.
SOLO-DUO-TRIO
Helene Glüxam, kontrabas
DUO SONOMA – Mira Gregorič, violina | Sara Gregorič, kitara
Kraj dogodka: Občinska stavba v Šmihelu nad Pliberkom (Marktgemeindeamt St. Michael ob Bleiburg)
Vstopnice:
predprodaja: 30 €
na dan dogodka: 35 €
šolarji & študenti – prosit vstop; prosta izbira sedežev
Utrip glasbe, ki se dotakne občinstva, in potuje naprej. Helene Glüxam in Duo Sonoma, glasbenice programa NASOM-Artists 2026, se ponašajo z individualnimi pristopi med kompozicijo in improvizacijo. SOLO – kontrabasistka Helene Glüxam (avstrijska nagrada za džez 2025 »Best Newcomer«) se podaja z nekonvencionalnimi tehnikami igranja in jasnimi oblikami v svojo glasbeno pokrajino. DUO – Duo Sonoma se giblje v subtilno uravnoteženih lastnih skladbah med strukturo in svobodo. TRIO pa bo združil te glasbene svetove v uspelo celoto. Lastne skladbe ustvarjajo transparenten, organski zvok, ki ga ne moremo uvrstiti v nobeno kategorijo – je večplasten, ganljiv, neposreden. Tri glasbenice, tri perspektive in skupni zvočni prostor.
Informacije in vstopnice: www.sonus.at
Kako pridem tja?