Otvoritveni koncert: Sonusiade »SOLO–DUO–TRIO«

Helene Glüxam, kontrabas

DUO SONOMA – Mira Gregorič, violina | Sara Gregorič, kitara

Kraj dogodka: Občinska stavba v Šmihelu nad Pliberkom (Marktgemeindeamt St. Michael ob Bleiburg)

Vstopnice:

predprodaja: 30 €

na dan dogodka: 35 €

šolarji & študenti – prosit vstop; prosta izbira sedežev

Utrip glasbe, ki se dotakne občinstva, in potuje naprej. Helene Glüxam in Duo Sonoma, glasbenice programa NASOM-Artists 2026, se ponašajo z individualnimi pristopi med kompozicijo in improvizacijo. SOLO – kontrabasistka Helene Glüxam (avstrijska nagrada za džez 2025 »Best Newcomer«) se podaja z nekonvencionalnimi tehnikami igranja in jasnimi oblikami v svojo glasbeno pokrajino. DUO – Duo Sonoma se giblje v subtilno uravnoteženih lastnih skladbah med strukturo in svobodo. TRIO pa bo združil te glasbene svetove v uspelo celoto. Lastne skladbe ustvarjajo transparenten, organski zvok, ki ga ne moremo uvrstiti v nobeno kategorijo – je večplasten, ganljiv, neposreden. Tri glasbenice, tri perspektive in skupni zvočni prostor.

Informacije in vstopnice: www.sonus.at