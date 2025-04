//Otvoritveni koncert// Sonusiade: DUO ALIADA

Otvoritveni koncert | matineja

DUO ALIADA

Michał Knot, Saxophon | saksofon

Bogdan Laketic, Akkordeon | harmonika

Sonntag | nedelja 4.5. um | ob 11.00 Uhr | uri

Marktgemeindeamt in St. Michael ob Bleiburg | občinska stavba v Šmihelu nad Pliberkom

VVK EUR 30,00 | TK 35,00

Tales

„Tales“, novi program Dua Aliada umetniško prepleta starodavne in sodobne melodije angleških

mojstrov. Glasbeno potovanje skozi čas bo (za)peljalo občinstvo skozi občutene zvoke, v katerih se

srečujejo John Dowland, Henry Purcell, John Playford in Orlando Gibbons z dobro znanimi

melodijami Stinga in skupin Led Zeppelin, The Beatles in Queen.

Wiener Musikverein hvali Duo Aliada, da sta to „nadvse nadarjena in ustvarjalna glasbenika“.