Otvoritev razstave: Ustanovitev odpora? / Widerstand aufstellen?

Odprtje: 10. 9. 2026, ob 18.00

Trajanje: 10. 9.–11. 10. 2026

Kraj: Griesgasse 40, 8020 Gradec

Odpiralni čas: čet.–sob., 15.00–19.00

Vstop prost

V sodelovanju z Inštitutom za umetnost v javnem prostoru Štajerske/Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, Zvezo koroških partizanov, Muzejem Peršman in koroškem muzeju/kärnten.museum.

Desetletja je v skladišču pijače Slovenskega kulturnega društva Radiše na Koroškem stal bronasti nosilec bakle. Hrvaški umetnik Marijan Matijević (1907–1971) je kip izdelal konec 40. let prejšnjega stoletja skupaj z dvema spomenikoma v spomin na partizanski odpor na Koroškem. Ta največji odpor na območju takratnega Nemškega rajha je bil po letu 1945 v Avstriji večinoma zamolčan, kip pa ni bil nikoli postavljen.

Po skoraj 80 letih bo kip zdaj prvič predstavljen javnosti v okviru razstave. Razstava pripoveduje zgodbo skulpture in hkrati odpira prostor za razmislek o kulturi spominjanja: Kaj nam zgodba skulpture pove o zgodovini odpora? Kaj danes pomeni spominjati se odpora in razstavljati partizana? Kako lahko družbe najdejo sodobne oblike spominjanja?