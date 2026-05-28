Otvoritev in instalacija »Drifting Space«

Torek, 2. junij, 15.00: otvoritev

16.00–18.00: instalacija »Drifting Space«

(nadomestni termin v primeru dežja: 7. junij, 16.00–18.00)

»Drifting Space« od Gridchen Pliessnig

»Drifting Space« je performativna instalacija, ki raziskuje odnos med telesom, prostorom in atmosfero. V središču je skulptura CoForum – odprta lesena struktura z organskimi oblikami in številnimi odprtinami, ki diha skupaj z okoljem.

S pomočjo megličnih naprav, svetlobe, zraka in prisotnosti obiskovalcev nastaja spreminjajoč se prostor zaznavanja in opazovanja. Delo združuje skulpturo, performans in raziskovalni prostor ter obiskovalce vabi k izkušnji povezanosti, bližine in sobivanja.

»Postani okolje« obeležuje 40-letnico UNIKUM-a in je hkrati povabilo k vključitvi v procesmedsebojnega vplivanja. Vsak sodelujoči in vsak kraj soustvarja dogajanje in hkrati postajanjegov del. Performansi pri tem odpirajo vprašanja odnosov do znanosti, umetnosti in ekologije. Vdobi antropocena in kapitalocena se postavlja pereče vprašanje, kako je mogoče na planetu, ki gauničil človek, še naprej živeti skupaj.

Projekt kot umetniška raziskava predstavlja »poskus«, kako ozaveščati o ekoloških problematikahin hkrati razvijati vizije, ki opisujejo ter uresničujejo alternativne oblike sobivanja in bivanja vsvetu.

CoForum, samostoječa prostorska struktura iz lesa, predstavlja haptični osnovni material, skozikaterega poteka ta povsem nov kulturni projekt s svojimi performansi oziroma iz katerega izhaja. Ta odprti prostor srečevanja in izkušenj sta kot kulturni katalizator zasnovala in uresničila Sebastian Hicks in Stefan Breuer.