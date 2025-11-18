Otto Lechner »The dark side of the moon«

Ko so Pink Floyd leta 1973 izdali album The Dark Side of the Moon, nihče ni slutil, da bo postal eno najbolj prodajanih in najvplivnejših del v zgodovini glasbe. Zvočni kozmos, ki lebdi med psihedeličnim rockom, poetičnimi besedili in revolucionarnimi zvočnimi eksperimenti, še danes navdušuje generacije poslušalk in poslušalcev.

Avstrijski harmonikar Otto Lechner, znan po svoji slogovni raznolikosti in sposobnosti, da harmoniko osvobodi vsake običajne šablone, se tega mojstrskega dela loteva na povsem svoj način. S svojim prepoznavnim igranjem mu uspe, da znane zvočne pokrajine znova odpre: harmonika diha, vzdihuje in utripa, postane hkrati orkester in sintetizator.

V The Dark Side of the Accordion Lechner ikonične skladbe albuma spremeni v intimno, hkrati hipnotično popotovanje. Prepoznavne melodije zasijejo v novi luči, ritmi in harmonije se razprejo v nepričakovano barvitosti. Pri tem je duh izvirnika ves čas čutiti, a interpretacija vodi na kraje, ki jih lahko razkrije le harmonika: melanholične, skrivnostne, včasih igrive – vedno presenetljive.

Otto Lechner ustvari veliko več kot zgolj poklon: pokaže, da je velika glasba brezčasna in da se lahko vedno znova pripoveduje v novih oblikah. Kdor se prepusti temu izjemnemu zvočnemu svetu, legendarni album Pink Floydov odkrije na novo – skozi prizmo harmonike, v fascinantni mešanici spoštovanja in radikalne reinterpretacije.

Otto Lechner – harmonika

Pamelia Stickney – teremin

Karl Ritter – kitara