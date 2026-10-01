nedelja
Otroška predstava: »Tinko Celinko«
11:00
Dunaj/Wien
Brunnenpassage
Otroška predstava
Tinko Celinko
Kdaj: nedelja, 11. 10. 2026, ob 11.00
KRAJ: Brunnenpassage, Yppenplatz, 1160 Dunaj
V goste prihaja gledališče Zavod Veliki up iz Slovenije s predstavo Tinko Celinko.
Tinko Celinko zelo rad sanjari in si izmišljuje najbolj neverjetne zgodbe. Ko pa dobi v roke mobilni telefon, ga ta popolnoma prevzame. Tinko se izgubi v digitalnem svetu in pri tem pozabi na svojo največjo željo – majhnega, puhastega mucka, ki si ga želi že od nekdaj.
Njegov domišljijski svet se začne majati in Tinko spozna, da ga telefon ne more objeti, mu zapeti pesmice ali se z njim igrati.
Bo Tinku uspelo najti pot nazaj k domišljiji, prijateljstvu in pristnemu veselju do igre?
Predstava na igriv način odpira vprašanja o odnosu otrok do digitalnega sveta ter poudarja pomen domišljije, prijateljstva in skupne igre.
Jezik: slovenščina
Trajanje: 35 minut
Primerno za: otroke od 3. leta dalje
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