Otroška predstava

Tinko Celinko

Kdaj: nedelja, 11. 10. 2026, ob 11.00

KRAJ: Brunnenpassage, Yppenplatz, 1160 Dunaj

V goste prihaja gledališče Zavod Veliki up iz Slovenije s predstavo Tinko Celinko.

Tinko Celinko zelo rad sanjari in si izmišljuje najbolj neverjetne zgodbe. Ko pa dobi v roke mobilni telefon, ga ta popolnoma prevzame. Tinko se izgubi v digitalnem svetu in pri tem pozabi na svojo največjo željo – majhnega, puhastega mucka, ki si ga želi že od nekdaj.

Njegov domišljijski svet se začne majati in Tinko spozna, da ga telefon ne more objeti, mu zapeti pesmice ali se z njim igrati.

Bo Tinku uspelo najti pot nazaj k domišljiji, prijateljstvu in pristnemu veselju do igre?

Predstava na igriv način odpira vprašanja o odnosu otrok do digitalnega sveta ter poudarja pomen domišljije, prijateljstva in skupne igre.

Jezik: slovenščina

Trajanje: 35 minut

Primerno za: otroke od 3. leta dalje