Otroška predstava: Kakajček »Super čarovnica Mici«

Kakajček: Super čarovnica Mici

Naslednja predstava v abonmaju kakajček bo v soboto, 30. maja, ob 18.00 v iKultu (Südbahngürtel 24) v Celovcu. Z igro Super čarovnica Mici gostuje Gledališče Ku-Kuc iz Beltincev. Iskriva zgodba o mali poredni čarovnici Mici na glavo obrne vse, kar pričakujemo od čarovnic. Predstava je polna napetih preobratov, presenečenj, čarovnij in smeha.

»Kdor drugemu s kačjo slino metlo maže, sam nanjo sede« je le eden od pomembnih naukov, ki jih na lastni koži začuti naša mala čarovnica, ki se, še preden skuha zloben krastačni napoj, naleze dobrote. Mala nagajivka ni vedela, da se prijaznim čarovnicam dogajajo le lepe stvari. Še nikoli je ni nihče objel. Mici je dobrota tako všeč, da postane prava mala super junakinja – tako kot njeni novi prijatelji iz publike s katerimi na srečnem koncu te čarobne zgodbe zapleše na eno veselo čarovniško.