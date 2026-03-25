Otroška predstava: Ei-Mal um die Welt

EI-MAL UM DIE WELT (3+)

Datum: od petek, 27. marec 2026 do petka, 2. aprila 2026

Začetek: ob 16.30

Organizator: Theater KuKuKK

V Avstriji vsako leto velikonočni zajček prinese velikonočna jajca. Kako pa je drugod po svetu?

Pridružite se nam na pisanem, interaktivnem potovanju skozi svet najrazličnejših velikonočnih živali!

Interaktivne, večjezične velikonočne zgodbe z vsega sveta

z glasbo in risanjem v živo

Priporočeno za otroke od 3. leta dalje

Z gledališkim kolektivom Theater KuKuKK:

Mathias Krispin Bucher, Simone Dueller, Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Andreas Thaler

Glasba: Mathias Krispin Bucher

Risanje v živo: Simone Dueller