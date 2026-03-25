nedelja

29. 3. 2026

Otroška predstava: Ei-Mal um die Welt

16:30

Celovec/Klagenfurt

Kammerlichtspiele

EI-MAL UM DIE WELT (3+)

Datum: od petek, 27. marec 2026 do petka, 2. aprila 2026
Začetek: ob 16.30
Organizator: Theater KuKuKK

V Avstriji vsako leto velikonočni zajček prinese velikonočna jajca. Kako pa je drugod po svetu?
Pridružite se nam na pisanem, interaktivnem potovanju skozi svet najrazličnejših velikonočnih živali!

Interaktivne, večjezične velikonočne zgodbe z vsega sveta
z glasbo in risanjem v živo

Priporočeno za otroke od 3. leta dalje

Z gledališkim kolektivom Theater KuKuKK:
Mathias Krispin Bucher, Simone Dueller, Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Andreas Thaler

Glasba: Mathias Krispin Bucher
Risanje v živo: Simone Dueller

