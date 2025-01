Odvoritev razstave: »Man will uns ans Leben«

Pozdravni nagovor: zvezni predsednik države Alexander Van der Bellen



Govora: Tina Nardai in Emmerich Gärtner-Horvath



Predstavitev razstave: Cornelia Kogoj



Otvoritev: deželni glavar Hans Peter Doskozil



Slavnostni govor: Karl-Markus Gauß



Otvoritev razstave ob 30. obletnici napada v Oberwartu:7. februar 2025, ob 19.00OHO – Offenes Haus OberwartLisztgasse 12 7400 OberwartRomano Rath4.februarja 2025 bo minilo 30 let od napada v Oberwartu, kjer so leta 1995 štirje pripadniki romske skupnosti umrli zaradi eksploziva. Josef Simon, Karl Horvath, Erwin Horvath in Peter Sarközi so umrli, ko so želeli odstraniti tablo z napisom „Romi nazaj v Indijo“. Ta napad je bil vrhunec terorističnega vala, ki se je začel leta 1993 z serijo pisemskih bomb in je po vsej Avstriji povzročil skupno 13 ranjenih in štiri mrtve. Prvič po letu 1945 so bili ljudje ponovno ubiti zaradi svoje etnične pripadnosti.Pobudaje pripravila obsežno razstavo z naslovom, ki jo spremlja knjižica o tem največjem notranjepolitičnem terorističnem valu v 2. republiki.Razstava je posvečena žrtvam, daje glas prizadetim in dokumentira politični ter medijski odziv na teror. S pomočjo zgodovinskih medijskih poročil, dokumentov in fotografij prenaša znanje o dogodkih tega časa. Devet videoposnetkov z izjavo prič in strokovnjakov osvetljuje različne vidike teh dogodkov z različnih perspektiv.Prvo poglavje razstaveprikazuje, kako je serija napadov povezana s takratnim političnim ozračjem, ki ga je konec 80. in začetek 90. let zaznamovala tako imenovana Waldheimova afera, vzpon Jörga Haiderja in ljudska pobuda, ki jo je sprožila FPÖ. Haider je tako 27. julija 1995 v intervjuju zakomentiral napad v Oberwartu z besedami: „To bi lahko imelo tudi druge vzroke. Kdo pravi, da ne gre za konflikt zaradi trgovine z orožjem, preprodaje avtomobilov ali drog.“ Razstava prikazuje Avstrijo na prelomnici. Politiki so ponovno naredili skrajno desničarske ideje družbeno sprejemljive. Prehod v desničarski teror, od verbalnih napadov do fizičnega nasilja, je bil postopen. O tem priča zgodovina pisemskih in cevnih bomb iz 90. let. Tema je danes še kako aktualna.Po postavitvah vinv Celovcu bo razstava zdaj na ogled vskupaj z Romskim ljudskim visokim šolstvom. Prav tam, kjer je po napadu potekalo osrednje dogajanje za sorodnike Romov, za aktiviste, za avstrijske in mednarodne medije.07. 02. – 23. 03. 2025 Razstava bo odprta od 11. 2. do 23. 3. 2025: od torka do petka med 9:00 in 14:00, pred prireditvami in po dogovoru, spremljal pa jo bo obsežen spremljevalni program.Vida Bakondy, Cornelia Kogoj, Gamze Ongankoerdtutech (Irina Koerdt, Sanja Utech)Larissa Cerny, Martin EmbacherMiriam BajtalaJohn Eberhardt, Josef Haslinger, Ursula Hemetek, Silvana Meixner, Joža Messner, Tina Nardai, Andreas Peham, Terezija Stoisits, Armin ThurnherRazstavo organiziraOHO – Offenes Haus Oberwart, Romska ljudska univerza Burgenland, Romska pastorala Škofije Eisenstadt, Volkskundemuseum Wien, kärnten.museum, gledališka pobuda Burgenland / Deželno gledališče avtorjev, Omas gegen Rechts-Südburgenland in Dokumentacijski arhiv avstrijskega odporaMinistrstvo za socialo, BMKÖS in BMBWF – izobraževanje odraslih