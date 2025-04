//Odprtje spominskega obeležja// Blagoslov spomenika imen

Blagoslov spomenika imen

Društvo „Erinnern Gailtal“ in mestna občina Šmohor/Hermagor – Pressegger See vabita na odkritje in blagoslov “Spomenika imen” v Šmohorju, 8. maja 2025 ob 10.00 pred Zveznim šolskim centrom (Bundesschulzentrum).

Spomenik bo spominjal na več kot 60 žrtev nacističnega režima v okrožju Šmohor.

Blagoslov bosta opravila škofijski vikar stolni prošt dr. Engelbert Guggenberger in župnik Reinhard Ambrosch.

Za glasbeni program bodo poskrbeli šolski zbori Glasbene srednje šole in Zveznega šolskega centra.

📅 Kdaj: 8. maj 2025 ob 10.00

📍 Kje: Pred šolskim centrom Hermagor

Predvečer: predstavitev usod žrtev

Na predvečer blagoslova vas društvo Erinnern Gailtal vabi na predstavitev usod žrtev, kjer se bomo podrobneje posvetili njihovim zgodbam in ozadjem ter jim izkazali spoštovanje in spomin.

📅 Kdaj: 7. maj 2025 ob 19.15

📍 Kje: Avla šolskega centra Šmohor

Vabi: društvo erinnern.gailtal