ODPRTJE RAZSTAVE

Werner Hofmeister, 19.30

KRAJ: Galerija Vprega

INFO: Klaus Amann (uvodne besede), Lisa Lobnik (pozdravne besede), Tonč Feinig (glasba)

TRAJANJE: 31.5.2025

Z razstavo koroškega konceptualnega umetnika Wernerja Hofmeisterja društvo Kino Kreativ Kulturaktiv odpira sezono 2025 v Galeriji Vorspann|Galerija Vprega. Mehanizacija, anonimizacija, konformizem, prisila, pohlep, brezobzirnost, izkoriščanje, uničevanje planeta in vojna – to so osrednja sporočila številnih Hofmeisterjevih del. Posebnost aktualne razstave je v tem, da vsa razstavljena dela izhajajo iz moške in ženske oblike obraza, razvite iz zgornje vetinškega glacialnega balvana (Oberwietinger Findling), in se z njo tudi ustvarjalno poigravajo.