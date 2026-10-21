Odprtje razstave

Uwe Bressnik »SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen«

Kdaj: sreda, 28. oktobra 2026, ob 19.00

Kje: Muzej sodobne umetnosti Koroške (MMKK)

Muzej moderne umetnosti Koroške vabi na odprtje razstave »SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen«, ki v sedmih razstavnih prostorih predstavlja raznoliko ustvarjanje Uweja Bressnika.

Umetnik, rojen leta 1961 v Beljaku, danes živi na Dunaju in sodi med samosvoje glasove sodobne avstrijske umetnosti. V svojem delu povezuje slikarstvo, grafiko, kiparstvo, objekte in instalacije ter raziskuje stičišča vizualne umetnosti, glasbe, novih medijev, športa in vsakdanje kulture.

Njegova dela izzivajo ustaljene načine gledanja in poslušanja ter vabijo k novemu razmisleku o zaznavanju. Razstava ponuja obsežen vpogled v umetniški svet, v katerem se konceptualna doslednost prepleta z igrivo svobodo in prefinjenim humorjem.