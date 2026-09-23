Odprtje razstave: Trigeniale Brda – Umetnost v Brdih

Trigeniale Brda – Umetnost v Brdih

Na Kmetiji Moro v Vipolžah bodo v petek, 25. septembra, ob 16.00 odprli že 18. razstavo »Umetnost v Brdih«, ki jo organizira kulturna iniciativa gibanje IN kultur. Letošnja skupinska razstava Trigeniale Brda povezuje umetnike iz Slovenije, Furlanije in Koroške.

Razstavljajo Giulia Cernetig iz Furlanije, Aleksandra Rusjan iz Slovenije in Margrit Pernull s Koroške. Razstava nastaja v sodelovanju z umetniškima kluboma Albrecht Dürer iz Tavagnacca in Dablo/Šmartno ter pod častnim pokroviteljstvom Alpsko-jadranskega centra AACC.

Razstavo bo mogoče obiskati do konca leta 2026 po predhodni telefonski najavi na Kmetiji Moro.

Kraj: Kmetija Moro, Vipolže 62, 5212 Dobrovo v Brdih

Odprtje: petek, 25. september 2026, ob 16.00