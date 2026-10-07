četrtek
Odprtje razstave: Trigeniale 26
17:00
Celovec/Klagenfurt
Mestna galerija Celovec
Trigeniale 26
Odprtje razstave
Četrtek, 15. oktober 2026, ob 17.00
Mestna galerija Celovec
Na skupinski razstavi Trigeniale 26 se predstavljajo:
- Alessandra Minin
- Alda Grudina
- Karl Nackler
- Ondina Altran
- Marlis Lepicnik
Odpiralni čas
Razstava je na ogled do 29. oktobra 2026.
Vsak dan: od 11.00 do 13.00
Ob delavnikih: tudi od 17.00 do 19.00 oziroma po predhodni prijavi po telefonu.
Vabilo na otvoritev
Ob otvoritvi razstave bomo postregli piva s Koroške pivovarne Hirt in vino iz kleti Vigneti Pittaro iz Furlanije.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?