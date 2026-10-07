Odprtje razstave: Trigeniale 26

Trigeniale 26

Odprtje razstave

Četrtek, 15. oktober 2026, ob 17.00

Mestna galerija Celovec

Na skupinski razstavi Trigeniale 26 se predstavljajo:

Alessandra Minin

Alda Grudina

Karl Nackler

Ondina Altran

Marlis Lepicnik

Odpiralni čas

Razstava je na ogled do 29. oktobra 2026.

Vsak dan: od 11.00 do 13.00

Ob delavnikih: tudi od 17.00 do 19.00 oziroma po predhodni prijavi po telefonu.

Vabilo na otvoritev

Ob otvoritvi razstave bomo postregli piva s Koroške pivovarne Hirt in vino iz kleti Vigneti Pittaro iz Furlanije.