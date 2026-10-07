četrtek

15. 10. 2026

Odprtje razstave: Trigeniale 26

17:00

Celovec/Klagenfurt

Mestna galerija Celovec

Odprtje razstave: Trigeniale 26
Odprtje razstave: Trigeniale 26

Trigeniale 26

Odprtje razstave

Četrtek, 15. oktober 2026, ob 17.00

Mestna galerija Celovec

Na skupinski razstavi Trigeniale 26 se predstavljajo:

  • Alessandra Minin
  • Alda Grudina
  • Karl Nackler
  • Ondina Altran
  • Marlis Lepicnik

Odpiralni čas

Razstava je na ogled do 29. oktobra 2026.

Vsak dan: od 11.00 do 13.00
Ob delavnikih: tudi od 17.00 do 19.00 oziroma po predhodni prijavi po telefonu.

Vabilo na otvoritev

Ob otvoritvi razstave bomo postregli piva s Koroške pivovarne Hirt in vino iz kleti Vigneti Pittaro iz Furlanije.

Prireditelj

Kulturna iniciativa gibanje IN kultur

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