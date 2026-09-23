četrtek
Odprtje razstave: Susanne Kubelka »Vir Bela«
18:00
Železna Kapla/Eisenkappel
pri Boštiju (nasproti hotelu Obir)
Susanne Kubelka: Vir Bela
V četrtek, 1. oktobra, ob 18.00 bodo v modrem oboku Pri Boštlju v Železni Kapli odprli razstavo »Vir Bela / Quelle Bela« umetnice Susanne Kubelka. Razstava poteka v okviru projekta Transformator.
Ob odprtju bo obiskovalce pozdravila županja Lisa Lobnik.
Razstava bo na ogled od 2. do 17. oktobra 2026.
Kraj: Pri Boštlju, Železna Kapla 20, Železna Kapla
Odpiralni čas: sreda, četrtek in petek 16.00–19.00; sobota in nedelja 10.00–12.30
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