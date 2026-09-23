Odprtje razstave: Susanne Kubelka »Vir Bela«

Susanne Kubelka: Vir Bela

V četrtek, 1. oktobra, ob 18.00 bodo v modrem oboku Pri Boštlju v Železni Kapli odprli razstavo »Vir Bela / Quelle Bela« umetnice Susanne Kubelka. Razstava poteka v okviru projekta Transformator.

Ob odprtju bo obiskovalce pozdravila županja Lisa Lobnik.

Razstava bo na ogled od 2. do 17. oktobra 2026.

Kraj: Pri Boštlju, Železna Kapla 20, Železna Kapla

Odpiralni čas: sreda, četrtek in petek 16.00–19.00; sobota in nedelja 10.00–12.30