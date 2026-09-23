četrtek

1. 10. 2026

Odprtje razstave: Susanne Kubelka »Vir Bela«

18:00

Železna Kapla/Eisenkappel

pri Boštiju (nasproti hotelu Obir)

Odprtje razstave: Susanne Kubelka »Vir Bela«
Odprtje razstave: Susanne Kubelka »Vir Bela«

Susanne Kubelka: Vir Bela

V četrtek, 1. oktobra, ob 18.00 bodo v modrem oboku Pri Boštlju v Železni Kapli odprli razstavo »Vir Bela / Quelle Bela« umetnice Susanne Kubelka. Razstava poteka v okviru projekta Transformator.

Ob odprtju bo obiskovalce pozdravila županja Lisa Lobnik.

Razstava bo na ogled od 2. do 17. oktobra 2026.

Kraj: Pri Boštlju, Železna Kapla 20, Železna Kapla
Odpiralni čas: sreda, četrtek in petek 16.00–19.00; sobota in nedelja 10.00–12.30

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