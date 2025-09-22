Odprtje razstave: SUBJEKT . FRAU . OBJEKT

Umetniška zbirka Koroškega muzeja moderne umetnosti (MMKK), ki obsega obdobje od 19. stoletja do danes, je bila v zadnjih letih na najrazličnejše načine predstavljena na številnih razstavah.

Razstava SUBJEKT. ŽENSKA.OBJEKT tokrat ponuja izrazito feminističen pogled na zbirko, ki jo urejajo že od leta 1933 in v kateri dve tretjini del predstavljajo stvaritve moških umetnikov. Dela umetnic dokumentirajo šele od petdesetih let 20. stoletja, pa še to po večini z le nekaj posameznimi deli. Številne umetnice so bile povsem prezrte.

Prvotni namen najnovejšega razstavnega projekta je bil na podlagi muzejske zbirke prikazati kronološki pregled koroške ženske umetnosti zadnjih dvesto let. Pri tem pa se je izkazalo, da so vrzeli v zbirki prevelike in da tudi sama dela niso vedno najboljše kakovosti. Zato smo se odločili, da ohranimo feministični pogled, a namesto kronološkega razvoja predstavimo zanimiva in kakovostna dela umetnic, ki smo jih razvrstili po tematskih sklopih, kot so identiteta/vloga, telo/ dojemanje telesa, zatiranje/izkoriščanje, samo- opolnomočenje/emancipacija, spolnost/poželenje, konstrukti subjekta/opolnomočenje in tehnike, običajno pripisane ženskam. Tako razstava pripoveduje zgodbo o ženskosti ter razpetosti med kategorijama objekta in subjekta, med zatiranjem in emancipacijo. Ta filozofski in kulturnozgodovinski okvir razstave dodatno poglabljajo skrbno izbrani citati pomembnih feministk. Na ta način razstava postavlja v ospredje žensko telo kot nosilca različnih vlog žensk, kot središče njihovih specifičnih izkušenj in identitete, pa tudi kot umetniški motiv, orodje in eksperimentalno polje.