Odprtje razstave: Partizanke Art

Na povabilo Društva Peršman bo kolektiv »Partizanke Art« v četrtek, 2. oktobra, ob 18.00 v Koroškemu muzeju predstavil umetnost partizank iz Jugoslavije in avstrijske Koroške. Razstava zajema več kot 30 mednarodnih prispevkov z različnih umetniških področij in z umetniškimi ter akademskimi sredstvi razkriva doslej redko viden ženski odpor proti nemški okupaciji.

Info: umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem