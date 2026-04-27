četrtek

7. 5. 2026

Odprtje razstave: Mikrokozmi

19:00

Pliberk/Bleiburg

Muzej Wernerja Berga

Mestna občina Pliberk Vas in Vašo družino vljudno

vabi na odprtje razstave

MIKROKOSMEN

Mercedes HELNWEIN

Werner BERG

Alberto GIACOMETTI

v četrtek, 7. maja 2026, s pričetkom ob 19. uri.

O razstavi bodo spregovorili:

Gottfried HELNWEIN

Harald SCHEICHER

Otvoritev razstave bo potekala na mestnem trgu.

Glasba: The Talltones

Moderacija: Raimund Grilc

Hkrati bo v parku skulptur na ogled razstava »Proti toku – Hans Peter PROFUNSER«.

Muzej Wernerja Berga bo 7. maja 2026 od 14. ure dalje odprt z brezplačnim vstopom.

Google
Koledar

Ical
Koledar

Kako pridem tja?