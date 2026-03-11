Odprtje razstave: Laura Roth »Im Zwischenland / V mesni deželi«

Laura Roth je samostojna umetnica in fotografinja. V svojih umetniških delih prikazuje naravo in okolje, različne življenjske prostore ter sledi človekovega delovanja.

Na razstavi v Galeriji Freihausgasse predstavlja podobe zemeljske površine vse do notranjosti zemlje. Krajina pri tem ni razumljena kot statična površina, temveč kot plastenje spominov na človekove posege in procese sprememb.

Pozdrav in otvoritev: kulturna referentka Gerda Sandriesser

O razstavi: kuratorica Claudia Schauß v pogovoru z Lauro Roth

Glasba: Duo Sonoma – Mira Gergorič (violina) in Sara Gergorič (kitara)