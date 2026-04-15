petek
Odprtje razstave: Klementina Golija »Svetlobi naproti«
19:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Šentjanž V petek, 24. aprila, ob 19.00 bo v k&k centru odprtje razstave Klementine Golije.
Pod geslom »Svetlobi naproti« se bo predstavila slovenska slikarka in grafičarka, ki v svojih delih uporablja kompleksna slikovno-tehnična sredstva. Uvodne besede bo imela Mojca Grušovnik-Tratnig, za glasbo na harfi pa bo poskrbela Mira Janesch.
Razstava bo na ogled do 6. junija 2026.
