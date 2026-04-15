petek

24. 4. 2026

Odprtje razstave: Klementina Golija »Svetlobi naproti«

19:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

k&k center

Šentjanž V petek, 24. aprila, ob 19.00 bo v k&k centru odprtje razstave Klementine Golije.

Pod geslom »Svetlobi naproti« se bo predstavila slovenska slikarka in grafičarka, ki v svojih delih uporablja kompleksna slikovno-tehnična sredstva. Uvodne besede bo imela Mojca Grušovnik-Tratnig, za glasbo na harfi pa bo poskrbela Mira Janesch.

Razstava bo na ogled do 6. junija 2026.

