Odprtje razstave

»Ker nikoli niso zadovoljni« – 50 let Zakona o narodnih skupnostih

Kdaj: četrtek, 19. november 2026, ob 18.30

Kje: Museum Niederösterreich – Hiša zgodovine/Haus der Geschichte, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Iniciativa manjšine (Initiative Minderheiten) in Hiša zgodovine v Muzeju Spodnje Avstrije vabita na odprtje razstave »Weil die ja nie zufrieden sind – 50 Jahre Volksgruppengesetz« (»Ker nikoli niso zadovoljni – 50 let Zakona o narodnih skupnostih«).

Razstava obeležuje 50. obletnico avstrijskega Zakona o narodnih skupnostih, sprejetega 7. julija 1976, ki skupaj s 7. členom Avstrijske državne pogodbe predstavlja pravno podlago za varstvo priznanih narodnih skupnosti v Avstriji.

V ospredju so vpliv manjšinske politike na jezikovne pravice ter zgodovinske in sodobne razprave o priznavanju narodnih skupnosti. Razstava bo v Hiši zgodovine dopolnjena s posebnim poudarkom na Spodnji Avstriji.

Na odprtju bodo spregovorili Sebastian Stark, član Zveznega sveta v zastopstvu deželne glavarke Johanne Mikl-Leitner, Christian Rapp, znanstveni vodja Hiše zgodovine, in Cornelia Kogoj, kustosinja Initiative Minderheiten.

Sledil bo pogovor s kustosinjami Lauro Darvas, Ano Grilc in Lydio Novak.

Za glasbeni okvir bo poskrbela vokalna skupina Šari Stinjaki.

Prijave: www.museumnoe.at/anmeldung-geschichte