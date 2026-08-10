Odprtje razstave

Karl Nackler in Marlis Lepičnik: AKTuelles

KDAJ: četrtek, 20. 8., ob 18.00

KRAJ: v galeriji ART IST, Novi trg 7

V Galeriji ART IST v Celovcu na naslovu Novi trg 7, ki jo vodi kustosinja Andrea Mayer-Rinner, bo od 20. avgusta 2020 v ospredju izraz človeške lepote in telesnosti. Umetnika Karl Nackler in Marlis Lepicnik bosta na razstavi »AKTuelles« predstavila akte v svojih značilnih umetniških tehnikah in izraznih oblikah.

Umetnika že več kot deset let povezujejo številne skupne razstave v Porečah ob Vrbskem jezeru, na Dunaju, v Kölnu ter večkrat v Celovcu, Furlaniji in Sloveniji.

Razstava »AKTuelles« bo na ogled od 21. avgusta do 24. oktobra 2026 v Galeriji ART ist v Celovcu, Neuer Platz 7, od srede do petka med 9. in 13. uro ter po predhodnem dogovoru.

Vernisaža in uradno odprtje razstave bosta v četrtek, 20. avgusta 2026, ob 18. uri.