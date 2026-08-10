četrtek
Odprtje razstave: Karl Nackler in Marlis Lepičnik »AKTuelles«
18:00
Celovec / Klagenfurt
Galerija ART IST
Odprtje razstave
Karl Nackler in Marlis Lepičnik: AKTuelles
KDAJ: četrtek, 20. 8., ob 18.00
KRAJ: v galeriji ART IST, Novi trg 7
V Galeriji ART IST v Celovcu na naslovu Novi trg 7, ki jo vodi kustosinja Andrea Mayer-Rinner, bo od 20. avgusta 2020 v ospredju izraz človeške lepote in telesnosti. Umetnika Karl Nackler in Marlis Lepicnik bosta na razstavi »AKTuelles« predstavila akte v svojih značilnih umetniških tehnikah in izraznih oblikah.
Umetnika že več kot deset let povezujejo številne skupne razstave v Porečah ob Vrbskem jezeru, na Dunaju, v Kölnu ter večkrat v Celovcu, Furlaniji in Sloveniji.
Razstava »AKTuelles« bo na ogled od 21. avgusta do 24. oktobra 2026 v Galeriji ART ist v Celovcu, Neuer Platz 7, od srede do petka med 9. in 13. uro ter po predhodnem dogovoru.
Vernisaža in uradno odprtje razstave bosta v četrtek, 20. avgusta 2026, ob 18. uri.
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