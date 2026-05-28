Odprtje razstave

»Kaj zahtevamo! Manjšinska gibanja v Avstriji«

Torek, 9. junija, ob 18.00, Gebietsbetreuung, Quellenstr. 149, 1100

Ne glede na to, ali gre za boj za dvojezične krajevne table in šole, prizadevanja Romov in Sinti za priznanje kot avstrijske narodne skupnosti, sprejetje Konvencije ZN o pravicah invalidov ali boj proti kriminalizaciji homoseksualnosti: potujoča razstava »Kaj zahtevamo! Gibanja manjšin v Avstriji« prikazuje, koliko prizadevanj je bilo potrebnih za enake pravice ter katere zahteve še danes niso izpolnjene.

Dvanajst avtoric in avtorjev iz manjšinskih skupin osvetljuje svojo zgodovino ter predstavlja ključne zahteve v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Razstavo dopolnjujejo tudi izjave mladih aktivistk in aktivistov.

Iniciativa Minderheiten je razstavo zasnovala z namenom, da pokaže raznolikost manjšinskih gibanj ter družbeni pomen njihovih zahtev: VEČ