Odprtje razstave: Ines Oraže »Fragmenti notranjosti«

Fragmenti notranjosti opisujejo raznolikost človeških izkušenj in čustev kot mozaik spominov, misli in občutkov. Naslov poudarja dinamično naravo človekove notranjosti, ki je vedno v razvoju.

Ines Oraže si želi, da bi njena umetnost spodbudila obiskovalke in obiskovalce k raziskovanju lastne identitete in notranjega sveta. Njena dela odražajo univerzalne teme, kot so upanje, veselje, melanholija in rast, ter vabijo občinstvo, da se v teh fragmentih prepozna in poveže z globoko čustveno vsebino.

Razstava je odprta do srede, 27. avgusta 2025.