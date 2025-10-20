Odprtje razstave: Hubert Schmalix »Once Upon a Time...«

HUBERT SCHMALIX

Once Upon a Time…

23. oktober | 18.00 | Mestna galerija Celovec / Stadtgalerie Klagenfurt

S to razstavo se poklanjamo Hubertu Schmalixu (1952, Gradec – 2025, Los Angeles), eni najpomembnejših slikarskih osebnosti te dežele. Na začetku tega leta je mnogo prezgodaj odšel. Živo pa ostaja spomin na prepoznavno, z kolorističnimi poudarki prežeto resničnost, ki jo je Schmalix ustvarjal v svojih slikah.

Večina razstavljenih del izhaja iz umetnikove zapuščine, številna med njimi pa so bila predstavljena na pomembnih mednarodnih razstavah. Časovni razpon vključuje tako zgodnja dela kot tudi najnovejše stvaritve. Gre za pogled nazaj, ki v marsičem že nosi obrise prihodnosti.