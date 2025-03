Odprtje razstave: Gregor Pratneker »Be(e) Aware«

Gregor Pratneker: Be(e) Aware Slikarska razstava Slovenski kulturni center Korotan, Albertgasse 48, 1080 Dunaj

Otvoritev razstave s koncertom Tria Sonoro: 1. april, 18:30

Gregor Pratneker je v zadnjih letih prepoznaven po slikarstvu, ki se osredotoča na naravo, vsa njena stanja, detajle in procese. K slikanju pristopa z mešanico impresionistične motivike, ekspresionistične geste in z elementi informela – ko se prikazano optično dojemanje igre svetlobe materializira tudi v rahlem reliefu in drugih subtilnih haptičnih intervencijah. Del Pratnekerjevega opusa je posvečen čebelam, ki služijo kot simbol delavnosti, družbenosti, organiziranosti in so eden najbolj očitnih indikatorjev okoljskih sprememb. V seriji Cvetoči travnik je umetnik raziskoval njihovo življenje, sedaj pa osrednjo motiviko preveša v motrenje njihove smrti – posledice človeškega onesnaževanja. S tem svojo serijo uravnoveša in izkazuje poglobljen čut za izbrani motiv, ki se pri komunikaciji ne izogiba resničnosti družbinega odnosa do okolja. (Sara Nuša Golob Grabner)