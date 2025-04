V petek, 11. aprila, ob 19.00 bo v cerkvi v Šentpetru odprtje razstave Elene Fajt z naslovom »Nevidno in navidezno«. Instalacija iz ledu, stekla in cvetja obiskovalce nežno sooča z minevanjem, spremembo in tihim delovanjem časa. Vabljeni v prostor tišine in nevidnega.

Glasba: Helena Gabrijelčič Tomc

Vabi: SPD Rož