Odprtje razstave: Asmira Kremenovič & Manuela Micheuz

22.04.2026, 19.00

Odprtje razstave v Veliki galeriji

Asmira Kremenovič & Manuela Micheuz

“Črno-belo in barvno v dialogu”

Asmira Kremenović, rojena v Bosni, v majhnem obmejnem mestu ob hrvaški meji, je svoje zgodnje otroštvo preživela tam, najstniška leta in večino življenja pa v Ljubljani. Pred petimi leti se je z družino preselila v Avstrijo, natančneje v Šentprimož.

»Že od nekdaj rada rišem. Navdih najdem v ljudeh, živalih, naravi … Moja najljubša tehnika je olje na platnu. Slikam, kar vidim.«

Manuela Micheuz živi z družino v občini Škocijan ob Klopinjskem jezeru. Rodila se je in odraščala v Spodnji Avstriji, na Koroško pa se je preselila zaradi ljubezni. Leta 2020, med pandemijo covida-19, je odkrila risanje. Kar se je začelo kot hobi, se je hitro razvilo v veliko strast. Njena dela nastajajo s svinčnikom in ogljem, zanje pa je značilen realističen slog, poln drobnih podrobnosti. Naj gre za ljudi, pokrajine ali vsakdanje prizore – Manuela ujame posebne trenutke in jim da edinstveno globino.

Razstava je odprta do 27.05.2026.