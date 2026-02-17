Odprtje: Koroški kulturni dnevi v Ljubljani

Koroški kulturni dnevi v Ljubljani

od 23. februarja do 11. aprila 2026

Odprtje Koroških kulturnih dni z odprtjem razstave in s predstavitvijo knjige

Ponedeljek, 23. 2. 2026 ob 18.00, Desni atrij Mestne hiše, Mestni trg 1

»Pregon koroških Slovencev 1942 / Die Verfolgung der Kärntner Slowen:innen 1942«

Pozdrav gostitelja: ljubljanski podžupan Dejan Crnek.

Dneve bo odprl predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof.dr. Peter Štih.

Razstavo bo odprl veleposlanik Republike Avstrije v Ljubljani nj.eksc. dr. Konrad Bühler.

Vsebino razstave in zbornika bo predstavila mag. Brigitte Entner (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu).

Kulturni spored: Martin Sadounik – vokal in instrumental.

Razstava bo do torka, 3. marca 2026 odprta vsak dan od 8. do 20. ure.

Najava udeležbe na odprtju na KKS-Lj: [email protected].

Vstop na vse prireditve – razen na koncert 8. aprila – je brezplačen.

Organizatorji:

AKF-Lj – AVSTRIJSKI KULTURNI FORUM, LJUBLJANA

DSAP-Lj – DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA, LJUBLJANA

KKS-Lj – KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI

KKZ – KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA, CELOVEC

SPZ – SLOVENSKA PROSVETNA ZVEZA, CELOVEC