Odprtje: Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
18:00
Ljubljana/Ljubljana
Desni atrij Mestne hiše Ljubljana
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani
od 23. februarja do 11. aprila 2026
Odprtje Koroških kulturnih dni z odprtjem razstave in s predstavitvijo knjige
Ponedeljek, 23. 2. 2026 ob 18.00, Desni atrij Mestne hiše, Mestni trg 1
»Pregon koroških Slovencev 1942 / Die Verfolgung der Kärntner Slowen:innen 1942«
Pozdrav gostitelja: ljubljanski podžupan Dejan Crnek.
Dneve bo odprl predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof.dr. Peter Štih.
Razstavo bo odprl veleposlanik Republike Avstrije v Ljubljani nj.eksc. dr. Konrad Bühler.
Vsebino razstave in zbornika bo predstavila mag. Brigitte Entner (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu).
Kulturni spored: Martin Sadounik – vokal in instrumental.
Razstava bo do torka, 3. marca 2026 odprta vsak dan od 8. do 20. ure.
Najava udeležbe na odprtju na KKS-Lj: [email protected].
Vstop na vse prireditve – razen na koncert 8. aprila – je brezplačen.
Organizatorji:
AKF-Lj – AVSTRIJSKI KULTURNI FORUM, LJUBLJANA
DSAP-Lj – DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA, LJUBLJANA
KKS-Lj – KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI
KKZ – KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA, CELOVEC
SPZ – SLOVENSKA PROSVETNA ZVEZA, CELOVEC
