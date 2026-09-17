sobota

26. 9. 2026

Odprtje: Klimatska pot »Hajnžev graben«

09:30

Sele-Kot / Zell Winkel

Nekdanja ljudska šola Sele-Kot

Odprtje: Klimatska pot »Hajnžev graben«
Odprtje: Klimatska pot »Hajnžev graben«

Odprtje klimatske poti »Hajnžev graben«

Klimatska pot skozi Hajnžev graben povezuje doživetje narave z zanimivimi informacijami o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

Ob poti obiskovalce čakajo doživljajske postaje in počivališča, kjer lahko na zanimiv način odkrivajo pomen gozda, vode in podnebja.

Sobota, 26. september 2026

Program:
9.30 – skupni ogled klimatske poti
11.30 – uradno odprtje s povabljenimi gosti, nato prijetno druženje

Zbirališče:
nekdanja ljudska šola Sele-Kot

Prijave:
[email protected] ali 04227 7210

Soprireditelj:
SPD Herman Velik

Prireditelj

Občina Sele

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