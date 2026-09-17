Odprtje: Klimatska pot »Hajnžev graben«

Odprtje klimatske poti »Hajnžev graben«

Klimatska pot skozi Hajnžev graben povezuje doživetje narave z zanimivimi informacijami o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

Ob poti obiskovalce čakajo doživljajske postaje in počivališča, kjer lahko na zanimiv način odkrivajo pomen gozda, vode in podnebja.

Sobota, 26. september 2026

Program:

9.30 – skupni ogled klimatske poti

11.30 – uradno odprtje s povabljenimi gosti, nato prijetno druženje

Zbirališče:

nekdanja ljudska šola Sele-Kot

Prijave:

[email protected] ali 04227 7210

Soprireditelj:

SPD Herman Velik