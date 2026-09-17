sobota
Odprtje: Klimatska pot »Hajnžev graben«
09:30
Sele-Kot / Zell Winkel
Nekdanja ljudska šola Sele-Kot
Odprtje klimatske poti »Hajnžev graben«
Klimatska pot skozi Hajnžev graben povezuje doživetje narave z zanimivimi informacijami o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.
Ob poti obiskovalce čakajo doživljajske postaje in počivališča, kjer lahko na zanimiv način odkrivajo pomen gozda, vode in podnebja.
Sobota, 26. september 2026
Program:
9.30 – skupni ogled klimatske poti
11.30 – uradno odprtje s povabljenimi gosti, nato prijetno druženje
Zbirališče:
nekdanja ljudska šola Sele-Kot
Prijave:
[email protected] ali 04227 7210
Soprireditelj:
SPD Herman Velik
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