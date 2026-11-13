sreda
Odprtje filmskega festivala K3 in film MILA/MARIJA
18:00
Beljak/Villach
Mestni kino Beljak
Odprtje filmskega festivala K3 in film MILA/MARIJA
Kdaj: sreda, 2. december 2026
Kje: mestni kino, Beljak
- 18.00: Sprejem dobrodošlice
- 19.00: Projekcija filma MILA/MARIJA
Jubilejna 20. izvedba filmskega festivala K3 se bo v Beljaku začela s sprejemom in koroško premiero dokumentarnega filma MILA/MARIJA režiserke Andrine Mračnikar.
Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?
Vsebina:
Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?
Druga projekcija: četrtek, 3. december 2026, ob 10. uri.
Režija: Andrina Mračnikar
Produkcija: Avstrija, Slovenija, Grčija, 2026
Trajanje: 114 minut
Več informacij: https://k3filmfestival.com/de/langfilm/mila-marija/
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