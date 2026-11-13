Odprtje filmskega festivala K3 in film MILA/MARIJA

Kdaj: sreda, 2. december 2026

Kje: mestni kino, Beljak

18.00: Sprejem dobrodošlice

Sprejem dobrodošlice 19.00: Projekcija filma MILA/MARIJA

Jubilejna 20. izvedba filmskega festivala K3 se bo v Beljaku začela s sprejemom in koroško premiero dokumentarnega filma MILA/MARIJA režiserke Andrine Mračnikar.

Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?

Vsebina:

Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?

Druga projekcija: četrtek, 3. december 2026, ob 10. uri.

Režija: Andrina Mračnikar

Produkcija: Avstrija, Slovenija, Grčija, 2026

Trajanje: 114 minut

Več informacij: https://k3filmfestival.com/de/langfilm/mila-marija/