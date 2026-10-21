nedelja
Odprtje festivala Rož z Anno Mabo
18:00
Žihpolje / Maria Rain
farvož Žihpolje
Rož festival
Anna Mabo
Kdaj: nedelja, 1. novembra 2026, ob 18.00
Kje: farna cerkev, Žihpolje
Vstop: prost
Drugi festival Rož se bo začel z nastopom Mladinskega glasbenega društva Žihpolje pod vodstvom Clemensa Uschouniga in samostojnim koncertom kantavtorice Anne Mabo.
Občinstvo bodo najprej pozdravili mladi domači glasbeniki, nato pa bo oder prevzela Anna Mabo – avtorica pesmi, pevka, glasbenica in uspešna gledališka režiserka, ki navdušuje tako na velikih kot na manjših odrih.
Njene pesmi prepletajo poetičnost, jasnost izraza in izjemno muzikalnost. S pronicljivimi besedili in nepričakovanimi obrati poslušalce vabijo k pozornemu poslušanju in razmisleku.
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