četrtek
Odprtje festivala branja: BUCH 9020
12:00
Celovec/Klagenfurt
Mestna galerija Celovec
Festival branja: BUCH 9020
Festival branja »Buch 9020«, ki ga prireja založba Wieser v prostorih Mestne galerije, bo potekal od četrtka, 17. 9., do sobote, 19. 9.
Na programu bodo branja, pogovori in predstavitve knjig. Poseben poudarek je namenjen otroškemu odru.
V četrtek, ob 14.00 bo na sporedu branje »Rožnate počitnice« avtorice Petre Schnabl-Kuglitsch.
Več na www.buch9020.at.
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