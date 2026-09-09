Odprtje festivala branja: BUCH 9020

Festival branja: BUCH 9020

Festival branja »Buch 9020«, ki ga prireja založba Wieser v prostorih Mestne galerije, bo potekal od četrtka, 17. 9., do sobote, 19. 9.

Na programu bodo branja, pogovori in predstavitve knjig. Poseben poudarek je namenjen otroškemu odru.

V četrtek, ob 14.00 bo na sporedu branje »Rožnate počitnice« avtorice Petre Schnabl-Kuglitsch.

Več na www.buch9020.at.