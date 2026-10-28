Občutljive strukture – družina

Odprtje 30. razstave iz niza »Okno k sosedu«

KRAJ: Galerija Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, Radetzkystraße 26

KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 18.00

Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov vabita na odprtje razstave akademskega slikarja Jurija Kalana in akademskega kiparja Jiřija Kočice.

Razstavo bo odprla generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac, avtorja pa bo predstavila kustosinja Olga Butinar Čeh. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Moški pevski zbor »Bilka« iz Bilčovsa.