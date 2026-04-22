Odprtje 29. umetniške razstave iz niza »Okno k sosedu«

Generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balant Slobodjanac vabi na odprtje razstave iz niza »Okno k sosedu«, ki bo v četrtek, 23. aprila, ob 18.00 v galerijo konzulata. Predstavljata se kipar Marjan Drev (»Torusi in pari«) in slikarka Anja Jerčič Jakob (»Sprehajanja – heliotropizem«). Umetnika in umetnico bo predstavila kustosinja Olga Butinar Čeh.