Odprtja razstava: Visoko v Alpah – Ledeniki, živalstvo, poti

Odprtje razstave 23. aprila, ob 18.00

Visoko v Alpah – Ledeniki, živalstvo, poti

Pogled na posebno razstavo Planinskega društva Celovec v Koroškem muzeju

24. april – 5. julij 2026

V visokih Alpah ritem človeštva in narave narekujejo ekstremne razmere, skalovje in led. Posebna razstava raziskuje mesta srečanj in izzive, s katerimi se soočajo. Na eni strani predstavlja aktualne raziskave o izginjanju alpskih ledenikov zaradi podnebnih sprememb in s tem povezane vplive na zelo prilagojeno alpsko divjad, na drugi strani pa osvetljuje dolgo zgodovino človekove prisotnosti v Alpah.

To skoraj simbolično predstavlja planinska koča Glocknerhaus, ki leta 2026 praznuje svojo 150. obletnico. Zgradila jo je in jo še danes vzdržuje celovška sekcija Avstrijskega planinskega društva, pripoveduje pa zgodbo o raziskovanju, razvoju in veliki odgovornosti.

Danes Avstrijsko planinsko društvo upravlja mrežo 26.000 kilometrov poti in 225 planinskih koč. Njegovo delovanje visoko v Alpah zagotavlja 193 sekcij in 25.000 prostovoljcev.

Članice in člani Planinskega društva imajo v času trajanja posebne razstave prost vstop

Prijava