sobota
Odkritje začasnega spomenika »Kärntner Kampfabwehr«
17:00
Celovec/Klagenfurt
kultur raum VENTIL
Odkritje začasnega spomenika vojaškim obveznikom »Kärntner Kampfabwehr«
Sobota, 10. oktober 2026, ob 17.00
KRAJ: VENTIL, Kardinalplatz 1 / Fleischbankgasse 8, 9020 Celovec
Društvo VADA vabi na slovesno odkritje začasnega spomenika »FAHNENFLUCH †« umetnika Gerharda Pilgrama, posvečenega ljudem, ki odklanjajo služenje vojaškega roka in s tem zavračajo sodelovanje v vojnah.
Spomenik bodo odkrili na koroški deželni praznik, 10. oktobra, ob 45. obletnici mirovnih demonstracij v Bonnu.
Dogodek bo spremljal pacifistični slavnostni program z glasbo in performansom.
Slavnostni govor: Alfred Woschitz
Glasba: Jozej Sticker, Karin Loitsch in Helge Hinteregger
Odkritje spomenika: Gerhard Pilgram
Moderacija in performans: Yulia Izmaylova in Felix Strasser
Endzeitdisko: Helge Hinteregger
Ideja in koncept: Yulia Izmaylova
V tednu pred dogodkom bo na celovških oglasnih stebrih na ogled tudi plakatna akcija »Happy Kampfabwehr. Love and Peace from Felix & Yulia«, poklon delu »War is over if you want it« Yoko Ono in Johna Lennona.
Vstop prost.
Kako pridem tja?