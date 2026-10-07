Odkritje začasnega spomenika »Kärntner Kampfabwehr«

Odkritje začasnega spomenika vojaškim obveznikom »Kärntner Kampfabwehr«

Sobota, 10. oktober 2026, ob 17.00

KRAJ: VENTIL, Kardinalplatz 1 / Fleischbankgasse 8, 9020 Celovec

Društvo VADA vabi na slovesno odkritje začasnega spomenika »FAHNENFLUCH †« umetnika Gerharda Pilgrama, posvečenega ljudem, ki odklanjajo služenje vojaškega roka in s tem zavračajo sodelovanje v vojnah.

Spomenik bodo odkrili na koroški deželni praznik, 10. oktobra, ob 45. obletnici mirovnih demonstracij v Bonnu.

Dogodek bo spremljal pacifistični slavnostni program z glasbo in performansom.

Slavnostni govor: Alfred Woschitz

Glasba: Jozej Sticker, Karin Loitsch in Helge Hinteregger

Odkritje spomenika: Gerhard Pilgram

Moderacija in performans: Yulia Izmaylova in Felix Strasser

Endzeitdisko: Helge Hinteregger

Ideja in koncept: Yulia Izmaylova

V tednu pred dogodkom bo na celovških oglasnih stebrih na ogled tudi plakatna akcija »Happy Kampfabwehr. Love and Peace from Felix & Yulia«, poklon delu »War is over if you want it« Yoko Ono in Johna Lennona.

Vstop prost.