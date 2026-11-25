sobota
Običajno / in GeBrauch – parkelj z različnih zornih kotov
15:00
Bistrica nad Pliberkom/Feistritz ob Bleiburg
Werkhof Bistrica
Običajno / in GeBrauch – parkelj z različnih zornih kotov
Kdaj: sobota, 5. december 2026, od 15.00
Kje: Werkhof, Bistrica pri Pliberku
Parkelj je v Avstriji vseprisoten – kot del tradicije, spektakel, bitje, ki vzbuja spoštovanje, ali kot pošast. Na dan parkljev bodo obiskovalci lahko spoznali ta lik z različnih zornih kotov.
Prireditev se bo začela z ustvarjalnima delavnicama oblikovanja parkljevih rogov in vezenja. Sledila bosta tek parkljev in premiera solo performansa »KRAMPUS. soft beast« umetnice Mirjam Sadjak. Večer se bo zaključil s skupnim pogovorom o parkljih ob prigrizku in pijači.
Program
- 15.00–17.00: delavnici (12+) – oblikovanje rogov s Tereso Kranawetter ali vezenje s Sascho Anno Schall
- 17.10–17.20: tek parkljev – Krampussy*, Vincenzo Gatta in Mirjam Sadjak
- 17.30–17.50: premiera performansa »KRAMPUS. soft beast« – Mirjam Sadjak
- 18.00–19.00: pogovor z Reinhardom Bodnerjem in Mariko Pierdicca z Univerze v Celovcu. Pogovor bo vodila Hannah Maria Wimmer.
Vstop: prostovoljni prispevek
Prijave na delavnici in informacije: [email protected] ali +49 157 38996782. Število udeležencev je omejeno.
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