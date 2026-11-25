Običajno / in GeBrauch – parkelj z različnih zornih kotov

Kdaj: sobota, 5. december 2026, od 15.00

Kje: Werkhof, Bistrica pri Pliberku

Parkelj je v Avstriji vseprisoten – kot del tradicije, spektakel, bitje, ki vzbuja spoštovanje, ali kot pošast. Na dan parkljev bodo obiskovalci lahko spoznali ta lik z različnih zornih kotov.

Prireditev se bo začela z ustvarjalnima delavnicama oblikovanja parkljevih rogov in vezenja. Sledila bosta tek parkljev in premiera solo performansa »KRAMPUS. soft beast« umetnice Mirjam Sadjak. Večer se bo zaključil s skupnim pogovorom o parkljih ob prigrizku in pijači.

Program

15.00–17.00: delavnici (12+) – oblikovanje rogov s Tereso Kranawetter ali vezenje s Sascho Anno Schall

delavnici (12+) – oblikovanje rogov s Tereso Kranawetter ali vezenje s Sascho Anno Schall 17.10–17.20: tek parkljev – Krampussy*, Vincenzo Gatta in Mirjam Sadjak

tek parkljev – Krampussy*, Vincenzo Gatta in Mirjam Sadjak 17.30–17.50: premiera performansa »KRAMPUS. soft beast« – Mirjam Sadjak

premiera performansa »KRAMPUS. soft beast« – Mirjam Sadjak 18.00–19.00: pogovor z Reinhardom Bodnerjem in Mariko Pierdicca z Univerze v Celovcu. Pogovor bo vodila Hannah Maria Wimmer.

Vstop: prostovoljni prispevek

Prijave na delavnici in informacije: [email protected] ali +49 157 38996782. Število udeležencev je omejeno.